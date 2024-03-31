مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6.. شريف منير يشعر بالغيرة على زوجته السابقة

بدأت أحداث الحلقة الماضية من مسلسل بقينا اتنين، بظهور ضيف جديد في الأحداث، وهو زين ابن خالة ياسمين «رانيا يوسف»، الذي كان يعمل في الخارج، وحضر من المطار مباشرة إلى منزل ياسمين للاطمئنان عليها، خاصة بعد أن وصله خبر طلاقها من أدهم «شريف منير»، وأحضر لها الكثير من الهدايا لها وأبنائها، مما جعل أدهم يشعر بحالة من الغيرة الشديدة، خاصة أنّه يعلم أن زين كان يريد الزواج من ياسمين قبل 25 عامًا، ولكنها اختارت أدهم، ومع أحداث مسلسل بقينا اثنين الحلقة 6 تتواصل أحداث وحكايات أدهم وياسمين بعد الطلاق.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6.. شريف منير يشعر بالغيرة على طليقته رانيا يوسف

ومن ضمن أحداث مسلسل بقينا اتنين، حاول أدهم السخرية من الهدايا الكثيرة التي أحضرها زين معه، خاصة عندما بدأ الأخير في مغازلة طليقته وأم أبناءه ياسمين، مما زاد من شعوره بالعصبية والغيرة الشديدة عليها، خاصة بعد أن قدم زين لياسمين علبة الشوكولاتةالمفضلة لديها، وأخبرها أنّه رغم سنوات الغربة ما زال يعلم نوعها المفضل من الشوكولاتة، ليكون المشاهدون على موعد مع مسلسل بقينا اثنين الحلقة 6 التي تعرض اللية حصريًا على قناة سي بي سي.