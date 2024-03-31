أحداث جديدة ومشوقة يشهدها مسلسل بقينا اتنين للنجمة رانيا يوسف والنجم شريف منير؛ إذ يعيشان مواقف محرجة عقب طلاقهما، ولمتابعة ما يحدث في المسلسل نستعرض مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين، على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 6.

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين

وتأتي مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة 6، كما يلي:

يكون العرض الأول للحلقة 6 مسلسل بقينا اتنين على شاشة سي بي سي، في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

وتعرض الحلقة 6 من مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بى سي، الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا، وتعرض الحلقة الجديدة على منصة WATCH IT.

أحداث مسلسل بقينا اتنين

تدور قصة مسلسل بقينا اتنين في إطار كوميدي درامي تشويقي، ويتناول قصة امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب، وكذلك طليقها.

ومسلسل بقينا اتنين، بطولة رانيا يوسف، وميمي جمال، وإدوارد، وشريف منير، وصلاح عبد الله، ورانيا يوسف، ومروة عبدالمنعم.