هل تتحقق نبوءة أخرى لـ«سيمبسون»؟.. تعاون فريد بين سايبرس هيل وأوركسترا لندن

رغم كونه مسلسل كارتوني عائلي، إلا أنَّ أحداثه تنبأت بكثير من الأحداث مثل 11 سبتمبر 2001 وفيروس كورونا ورئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة، إنَّه مسلسل «عائلة سيمبسون».

وسائل إعلام ألمحت من عدة أيام، إلى أنَّ نبوءة جديدة سلط عليها مسلسل «عائلة سيمبسون»، في الحلقة الـ24 من الموسم السابع في عام 1996، التي تمثلت في استئجار فرقة «سايبرس هيل» للهيب هوب من ساوث جيت، كاليفورنيا، بطريق الخطأ «أوركسترا لندن» لأداء عرض في مهرجان «لولابلوزا»، تحولت إلى حقيقة، وفق لما ذكره موقع «أل بايس» البوليفي.

«لولابلوزا» مهرجان موسيقي أمريكي، يُقام على مدى 4 أيام في جرانت بارك في شيكاغو الأمريكية، ويشمل المهرجان السنوي، أنواعًا مختلفة من الموسيقى بينها الروك البديل وهيفي ميتال والروك البانك والهيب هوب وموسيقى الرقص الإلكترونية، ويقام المهرجان هذا العام في الفترة من 1-4 أغسطس المقبل.

فرقة «سايبرس هيل»، أعلنت من جانبها، أنّها ستحيي حفلاً موسيقيًا مع «أوركسترا لندن السيمفوني» هذا الصيف، وأوضحت الفرقة الأمريكية أن الحفل سيقام في 10 يوليو المقبل.

«سايبرس هيل»: لم يكن من الممكن توقعه إلا من قبل عائلة سيمبسون

«سايبرس هيل» تابعت قائلة إنّه «حلم أصبح حقيقة، تعاون لم يكن من الممكن توقعه إلا من قبل عائلة سيمبسون».

وسائل إعلام بينها شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أشارت إلى أنَّ المسلسل الأمريكي الشهير، اكتسب سمعة عالمية فيما يتعلق بالتنبؤ بالمستقبل، كون الكثير من الأحداث التي بدت خيالية حين عُرضت من خلال «عائلة سيمبسون»، تحولت إلى واقع، آخرها تحويل اسم «تويتر» إلى «إكس» على يد مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مالك «تويتر سابقا» الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

مسلسل «عائلة سيمبسون» الأمريكي الشهير، استمر لمدة 33 عامًا، على مدار 750 حلقة، وتطرق المسلسل إلى مجموعة واسعة من الموضوعات.