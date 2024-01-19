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«ليلة عربية في حب مصر».. حفل موسيقي غنائي بـ«القومي للمسرح» الاثنين

كتب:

بسمة شطا
01:48 م | الجمعة 19 يناير 2024
إيهاب فهمي

إيهاب فهمي

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفلا موسيقيا غنائيا بعنوان «ليلة عربية في حب مصر»، يحييه فرقة المركز الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد ماهر، في تمام الساعة السابعة مساء الاثنين المقبل بمسرح الهناجر.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متميزة من الأغاني التراثية الوطنية منها؛ «سنة وسنتين»، «عظيمة يا مصر»، «موال النهار»، «يا نسمة الحرية» غناء الفنان أحمد محسن، «حبايب مصر»، «مصر التي في خاطري»، «عالربابة»، «يا أغلى اسم في الوجود» غناء الفنانة أنغام مصطفى.

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بقلم بسمة شطا