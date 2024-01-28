وفاة منتج مسلسل عائلة سيمبسون بعد صراع مع مرض السرطان

توفي جون بوش، منتج مسلسل الرسوم المتحركة الأمريكي «عائلة سيمبسون»، عن عمر يناهز 69 عامًا بسبب مضاعفات مرض السرطان، وأكد خبر وفاته صديقه كيفن بانرمان، بحسب ما ذكرته مجلة «هوليوود ريبورتر».

توفي جون بوش، منتج مسلسل الرسوم المتحركة الأمريكي عائلة سيمبسون، عن عمر يناهز 69 عامًا بسبب مضاعفات مرض السرطان.

وفاة جون بوش

وتوفي جون بوش في 23 نوفمبر 2023 في مركز «سيدارز سيناي الطبي» في لوس أنجلوس بسبب سرطان الغدد الليمفاوية في الخلايا الجذعية الدماغية، ومن المقرر إقامة حفل تأبين الميت له ظهر يوم الأحد في لوس أنجلوس.

وفي عام 2001، حصل جون بوش على جائزة «إيمي» عن عمله في مسلسل عائلة سيمبسون، وإلى جانب المسلسل سيمبسون عمل في العديد من مسلسلات الرسوم المتحركة الأخرى، بما في ذلك «King of the Hill و Family Guy و Scooby-Doo و X-Men: Evolution»، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات الأخرى.

الأدوار الفنية لجون بوش

وولد جون مايكل بوش في 6 يوليو 1954 في ألبرت ليا بولاية مينيسوتا، وهو في سن السادسة، انتقل هو وعائلته إلى طوكيو وانضم إلى المدرسة الأمريكية في اليابان، ثم انتقل لاحقًا إلى مدرسة تشوفو الثانوية.

وبعد تخرجه من الكلية، قام جون بوش بالمشاركة في العديد من الأدوار الفنية والعروض المسرحية، من بين هذه الأعمال، قام بوش بأداء دور في المسرحية الموسيقية «Beach Blanket Babylon» من عام 1981 إلى عام 1983.

وعقب انتقاله إلى لوس أنجلوس، استمر جون بوش في مزاولة مهنة التمثيل، حقق نجاحًا آخر عندما فاز بمبلغ 20 ألف دولار في برنامج الألعاب «Super Password».