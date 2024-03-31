دعم الدولة للمرأة والشباب.. مشروعات صغيرة وطموحات كبيرة

حظيت المرأة والشباب باهتمام كبير من جانب الدولة، وتحديدًا من وزارة التنمية المحلية خلال السنوات الماضية، إذ يتمّ العمل على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم التمويل وتوفير فرص عمل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، إذ يسهم البرنامج منذ انطلاقه وحتى نهاية العام الماضي في تنفيذ 208.9 ألف مشروع بقروض 27.4 مليار جنيه، وساهمت تلك المشروعات في توفير أكثر من 1.7 مليون فرصة عمل بمختلف المحافظات، كما تم تنفيذ 28 ألف مشروع بإجمالي استثمارات 243 مليون من صندوق التنمية المحلية.

المشروعات تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني، المواد الغذائية، الملبس والمفروشات، بيع الأعلاف والأسمدة، واللحوم ، صناعات بيئية ومنزلية ، منتجات ألبان، عسل نحل ومنتجاته.

وأكّد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى استمرار دعم المشروعات الصغيرة وتشجيع العمل الحر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المشروعات لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة لتحسين مستوى المعيشة للأسر خاصة في الريف المصري والعمل على زيادة الإنتاج تحقيقاً لرؤية مصر 2023، كما أن الوزارة تعمل على دعم وتسويق منتجات الحرف اليدوية والتراثية من خلال المشاركة في المعارض ومنصة أيادي مصر.

تدريب 1200 موظف في برنامج مشروعك على أساسيات التمويل المصرفي

وأشار إلى متابعة وزارة التنمية المحلية عمل المقرات بالمحافظات، إذ يوجد 260 مقرا لاستقبال العملاء الراغبين في دعم مشروعاتهم موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، وتدريب 1200 موظف في برنامج مشروعك على أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمفاهيم الأساسية لها، والعمل على تسويق منتجات عملاء مشروعك على مستوى المحافظات.

إقامة مجمعات للمشروعات على أراضي ملك الدولة

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنَّ الوزارة أطلقت مبادرة «شغلك في قريتك» لتطوير ودعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى بالتعاون مع اتحاد الصناعات للعمل على إقامة مجمعات للمشروعات على أراضي ملك الدولة بقرى المحافظات، بنظام حق الانتفاع ومستهدف إنشاء 384 مجمعاً صناعياً، و650 مشروع متوسط و2000 مشروع صغير ومتناهي الصغر، وتوفير 230 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.