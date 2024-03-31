إجراءات «التنمية المحلية» لمواجهة مخالفات البناء الحديثة.. إزالة فورية

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إنَّ هناك متابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، لرصد أي تجاوزات أو مخالفات بناء من خلال وحدة التغير المكاني، إذ يتمّ التوجيه لكل المحافظات بالتعامل السريع والفوري مع أي مخالفات بناء حديثة، وذلك بإزالة المخالفة في المهد واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين.

التعامل مع البناء دون ترخيص

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن» أنَّه غير مسموح بأي أعمال بناء دون ترخيص في القرى والمدن، وهناك تعليمات للوحدات المحلية بالتعامل الفوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه المخالفين، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بناء، إذ تتلقى مبادرة صوتك مسموع الشكاوى من خلال إرسال رسالة على تطبيق واتس آب 01150606783، أو رقم الخط الساخن 15330، ويتمّ التنسيق مع المحافظات للتعامل مع المخالفة.

إزالة فورية للتعديات

وأشار إلى أنَّ الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية، أسفرت المرحلتين الأولى والثانية منها عن استرداد 1.5 مليون متر مربع، إذ يتمّ مواجهة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية وأي مخالفات بناء.