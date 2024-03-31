«التنمية المحلية» تكشف آخر مستجدات تنفيذ مشروع مجزري دمياط بـ485 مليون جنيه

كشف وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة عن آخر مستجدات تنفيذ مشروع مجزري دمياط اللوجيستي والحكومي، بتكلفة 485 مليون جنيه، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي على مدخل محافظة دمياط (مدينة شطا) على الطريق الساحلي الدولي بورسعيد دمياط، وفي الجزيرة الوسطى بين شرياني الحركة ذهابا وإيابا بالقرب من مينائي (بورسعيد ودمياط)، ما يجعل منه موقعا متميزا للاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى وقوعه خارج الكتلة السكنية، ومكونات المشروع تتضمن مجزر حكومي، مجزر استثماري، ومحجر بيطري، محطة معالجة، وكوكر، ومنطقة تصنيع مستقبلية والمجزر على مساحة 12 فدانا.

نسب تنفيذ الأعمال المدنية في المجزر

وأضاف آمنة أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية وتوريد وتركيب المعدات مجزر دمياط الحكومي بلغت 99%، بينما بلغت نسبة التنفيذ للأعمال المدنية وتوريد وتركيب المعدات لمجزر دمياط الاستثماري 97 %.

خدمة وتنمية المجتمع المحلي

وأشار إلى أن مشروع مجزري دمياط يهدف إلى خدمة وتنمية المجتمع المحلي، من خلال إقامة مجزر متكامل ومنطقة تصنيع استثماري ومحطة تدوير ومحجر صحي بجانب إنشاء محطة معالجة صرف لتوفير لحوم صحية آمنة، والحفاظ على البيئة وتحقيق عائد اقتصادي، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.