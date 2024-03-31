«التنمية المحلية»: تطوير 43 مجزرا بتكلفة 1.7 مليار جنيه

قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتحديد أولويات تنفيذ أعمال تطوير المجازر الحكومية، كما تم توقيع عقد اتفاق إنابة لتنفيذ أعمال التطوير مع الجهاز المركزي للتعمير، وتم التنسيق مع وزارة البيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ليتم التنفيذ طبقا لمعايير واشتراطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومراعاة الاشتراطات البيئة وكذلك الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية

وأكدت «التنمية المحلية»، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 42 مجزرا حكوميا، بالإضافة إلى مجزر لوجستي بمحافظة دمياط، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون المجازر على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة وأهمها الحفاظ على البيئة من التلوث، وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة.

تطوير المجازر في المحافظات

وتلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية، حيث من المخطط تطوير 464 مجزر ونقطة ذبيح خلال برنامج زمني متكامل، وتشمل المرحلة الأولى منه تطوير 150 مجزرا بتمويل من الوزارة على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى 43 مجزرا والثانية 55 مجزرا، وجارٍ البدء في تنفيذ 11 مجزرا منها، حيث تم تخصيص اعتماد لها قدره 330 مليون جنيه ضمن العام المالي الحالي، والثالثة 44 مجزرا.

المرحلة الأولى لتطوير المجازر

وكشف وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولى العاجلة لتطوير المجازر تتضمن الانتهاء وتشغيل 42 مجزرا، بالإضافة إلى مجزر دمياط اللوجستي بتكلفة إجمالية حوالي 1.7 مليار جنيه في 22 محافظة، هي كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد ومطروح ودمياط.

وأعلن الانتهاء من تطوير وتسليم 11 مجزرا حتى مارس 2024 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لـ6 محافظات بتكلفة إجمالية 313 مليون جنيه، حيث تم إنهاء الأعمال الاعتيادية بها وتسليم كافة المعدات الخاصة للمجازر بنسبة 100%، مشيراً إلى أن المجازر التي تسليمها هي مجزري رأس غارب وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ومجزري لقانة ورشيد بمحافظة البحيرة، ومجزر المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومجزر شوني بمحافظة الغربية، ومجزر التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، و4 مجازر بمحافظة أسيوط في منفلوط وديروط والغنايم ومنقباد.

نسب التنفيذ أعمال التطوير

وأوضح وزير التنمية المحلية أن نسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لحوالي 30 مجزرا ضمن المرحلة الأولى العاجلة بلغت 100%، وجار الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل، إضافة إلى أنه جار أيضا إنهاء الأعمال الاعتيادية لمجزري الحبيل بالأقصر وسوهاج العام، لتصبح التكلفة الإجمالية لتطوير 32 مجزراً حوالي 1.4 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم خلال تنفيذ الأعمال مراعاة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية وسلامة الغذاء الخاصة بتلك المجازر.

ولفت التقرير الذي استعرضه وزير التنمية المحلية إلى أن الأعمال الاعتيادية التي يتم تنفيذها في تطوير المجازر تتضمن رفع كفاءة المباني الموجودة والأسوار والأرضيات والحوائط وأعمال الكهرباء والسباكة والنجارة والألوميتال وأعمال الحماية المدنية.

منظومة حديثة لتشغيل المجازر بالمحافظات

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن سعي الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر بمحافظات الجمهورية والتي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم في توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.

وشدد وزير التنمية المحلية على حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في هذا المشروع القومي الهام.