«لقمة هنية تكفي مية».. مطعم للأكل الشعبي مجانا لغير القادرين بكفر الشيخ

تحت شعار «لقمة هنية» دشن مجموعة من شباب مدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ أول مطعم خيري للمأكولات الشعبية، للإنفاق منه على أوجه البر، وكفالة الأسر الأولى بالرعاية من عوائده.

200 ألف جنيه قيمة تجهيزات المطعم الخيري

المطعم الخيري بلغت تكاليف تجهيزاته نحو 200 ألف جنيه، وأُقيم على مستوى عالٍ وراقٍ من التجهيزات والأداء، بغرض توفير وجبات متنوعة من المأكولات الشعبية المتمثلة في «الفول، والطعمية، والباذنجان، والمخلل، والخبز»، بأسعار تنافسية عن مثيلاتها في المطاعم الأخرى.

يحكي الدكتور محمود عبد الوهاب، أحد القائمين على المطعم الخيري، عن فكرتهم: «إحنا من سنين وإحنا مهتمين بالعمل الخدمي والاجتماعي وكنا بنفكر في إنشاء مطعم للغلابة والطيبين من أهالينا غير القادرين بحيث تكون فكرة جديدة من نوعها ويكون من حق الفقير والعاجز إنّ يكون في مطعم يقدر ياكل فيه بسعر قليل ولو مش قادر ميدفعش خالص، وبالفعل قررنا تأسيس مطعم خيري للمأكولات الشعبية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً والمرضى وتوفير الطعام لهم خلال شهر رمضان، وكمان عشان يكون في مصدر للإنفاق على أوجه البر المختلفة».

«عبد الوهاب»: المطعم اشتغل بشكل تجريبي وعليه إقبال تاريخي

ويضيف «عبد الوهاب»، «طرحنا الفكرة على عدد من محبي الخير وداعمي العمل الاجتماعي في بيلا ووافقوا على فكرة المطعم الخيري أنّه يكون بأسعار تنافسية وبسيطة عن المطاعم التانية، وحولنا الفكرة لواقع ملموس، والمطعم اشتغل بشكل تجريبي وعليه إقبال تاريخي، وفي فرحة كبيرة بين المترددين على المطعم، والمطعم بيقدم فول وطعمية وباذنجان ومخلل وعيش، وده كله بأسعار قليلة أوي، واللي مش قادر يدفع بياخد الأكل ببلاش».

200 ألف قيمة تجهيزات وخامات الوقف الخيري وفقاً لـ«أحمد السكري»، أحد القائمين على المطعم الخيري: «كلها كانت عبارة عن تبرعات عينية ومادية، يعني فيه ناس اتبرعت بتجهيزات المطعم زي البلاط والسباكة والدهانات، وفيه ناس اتبرعات بالأدوات زي قدرة الفول والمفرمة والشعلة، وكمان فيه ناس اتبرعات بالخامات زي الفول والخضراوات».