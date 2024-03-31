10سنوات تحدٍ وبناء.. جزيرة سيناء تتزين بمشروعات جامعية تتجاوز الـ25 مليار جنيه

حظيت شبه جزيرة سيناء باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال الـ10 سنوات الماضية، سواء الشمال أو الجنوب، تكللت بإنشاء جامعات حكومية وأهلية وإنشاء مستشفى جامعي لأعلى مستوى، بجانب التوسع في التخصصات العلمية التي تتماشى مع طبيعة المجتمع وتأهيل خريجين يتماشون مع مٌتطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً.

10 سنوات تحدٍ وبناء.. تنمية شبه جزيرة سيناء

تستعرض «الوطن»، في النقاط التالية أبرز المعلومات عن ما تم إنجازه خلال الـ 10 سنوات الماضية في شبه جزيرة سيناء وأعمال التطوير والبناء لقطاع التعليم الجامعي للمحافظتين في ظل توجهات القيادة السياسية، حسبما ذكرت وزارة التعليم العالي في بيانات سابقة لها.

** تنفيذ 37 مشروعا جديدة لخدمة قطاع عريض من الطلاب.

** أكثر من 25 مليار جنيه تكلفة مشروعات التعليم العالي في سيناء.

**كليات جديدة بجامعة العريش تواكب متطلبات العصر وتحقق رسالة الدولة

* * قوافل دورية لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، في قرى ومدن سيناء.

** برامج مٌتميزة ومراكز بحثية تٌلبي حاجة المجتمع في سيناء.

** إنشاء أول جامعة أهلية دولية، ولها 3 فروع جامعة الملك سلمان.

** إنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية.

** إنشاء 2 جامعة خاصة بها.

جامعات من الجيل الرابع

كما نجحت الوزارة في توفير جامعات من الجيل الرابع تقدم برامج حديثة ملائمة لسوق العمل وتخدم أغراض الصناعة وتُلبي احتياجات المجتمع في سيناء، ووضع سيناء في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر2030.

كما تنتهج الجامعة نظامًا تعليميًّا مُتميزًا في كلياتها؛ لتخريج كوادر فنية مُدربة على التعامل مع المشكلات البيئية المتنوعة.