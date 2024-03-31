أسعار العلف اليوم الأحد 31-3-2024 في بورصة الدواجن

شهدت أسعار العلف اليوم الأحد 23-3-2024 حالة من التحركات في الأسواق، بعدما بلغ سعر أعلاف الدواجن ما بين 19 ألفا و500 جنيه، و22 ألف جنيه. بحسب ما أفادت به بورصة الدواجن اليوم.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الأعلاف بجميع أنواعها والتي جاءت كالتالي:

أسعار الأعلاف اليوم

- سعر الأعلاف للدواجن يتراوح بين 19.500 جنيه و22 ألف جنيه.

- للمواشي، تتراوح الأسعار بين 8 آلاف جنيه و17.500 جنيه.

- أما للبط، فتصل أسعار الأعلاف إلى حوالي 21.500 جنيه.

- بالنسبة للأرانب والأغنام، فتبلغ حوالي 15.500 جنيه.

- أما الحمام، فتبدأ الأسعار من 21 ألف جنيه.

- بالنسبة للسمان، فتبدأ من 21,000 جنيه أيضًا.

- أما للرومي، فتبدأ أسعار الأعلاف من 26 ألف جنيه.

- وللأسماك، فتبدأ من 31 ألف جنيه.

- بينما تبدأ أسعار الأعلاف للخيول من 15 ألف جنيه.

- وللنعام، تبدأ من 30 ألف جنيه.