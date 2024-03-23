استقرار كبير في أسعار العلف اليوم.. اعرف الطن بكام

استقرار كبير شهدته أسعار العلف اليوم اليوم الأحد 23-3-2024 في الأسواق، بعدما بلغ سعر طن الذرة الصفراء منه اليوم سعر 12 ألفا و500 جنيه، للذرة الأرجنتيني والبرازيلي، بحسب ما أفادت به بورصة الدواجن اليوم.

أسعار العلف اليوم

من جانبه، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار الأعلاف اليوم سجلت استقرارا كبيرا في الأسواق، وتراوح سعر طن علف الدواجن ما بين 21 و22 ألف جنيه للطن، وصل سعر طن العلف الحيواني لنحو 19 ألف جنيه، بينما سجل سعر طن الفول الصويا 46%، نحو 26 ألفا و800 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء

وأضاف «أبوصدام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر طن الفول الصويا نسبة 44%، بلغ نحو 25 ألفا و800 جنيه، بينما سجل طن الردة ما قيمته 11 ألفا و500 جنيه، وسجل سعر الذرة الصفراء استقرارا ملحوظا في الأسواق؛ إذ سجل سعر الطن المحلي منه 12 ألفا و500 جنيه، أما بالنسبة لسعر طن الذرة الصفراء المستورد فتراوح سعره بين 10 آلاف و500 جنيه و11 ألف جنيه.