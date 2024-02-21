«200 جنيه تراجع في الطن».. انخفاض أسعار العلف اليوم بالمحافظات

تراجعت أسعار العلف اليوم في المحافظات، لتسجل انخفاضًا بلغ قيمته نحو 200 جنيه في الطن الواحد، وذلك بعد تراجع أسعار الخامات التي تستخدم لصناعة الأعلاف خلال الساعات القليلة الماضية بنحو 2000 جنيه للطن الواحد، وسط فرحة أصحاب المزارع، ومربي الدواجن والماشية، وربات البيوت في المحافظات الريفية التي تعتمد على تربية الدواجن والماشية في منازلهم، وسط ترقب الجميع بانخفاض أسعار الدواجن واللحوم بالتزامن مع تراجع أسعار الأعلاف التي تستخدم لتغذيتهم.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل تفاصيل أسعار العلف اليوم في المحافظات، متضمنةً سعر علف الخرفان، وسعر علف العجول، إلى جانب سعر جوال العلف بمختلف الأوزان.

أسعار العلف اليوم في المحافظات

وأوضحت الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاص لـ«الوطن»، أنَ أسعار العلف اليوم بعد انخفاضها سجلت الآتي:

- سعر طن العلف اليوم نوع «بادي تسمين» الذي يُستخدم للكتاكيت الصغيرة تراوح بين 28 ألفًا و800 جنه حتى 29 ألفًا و500 جنيه حسب الصنف.

- سعر طن العلف نوع «نامي تسمين»، والذي يستخدم لإطعام المرحلة العمرية المتوسطة للكتاكيت تراوح بين 28 ألفًا و700 حتى 29 ألفًا و100 جنيه.

- سعر طن علف الدواجن نوع «ناهي تسمين»، والذي يستخدم في المرحلة الأخيرة من تسمين الدواجن.. تراوح بين 28 ألفًا و800 جنيه، حتى 29 ألفًا و200 جنيه.

- سعر طن العلف «بادي نامي» سجل نحو 28 ألفًا و300 جنيه.

- سعر طن العلف «للبيّاض» تراوح بين 22 ألفًا و600 جنيه حتى نحو 24 ألفًا و900 جنيه حسب نسبة التركيز.

كم سعر طن العلف المواشي؟

وسجل سعر طن علف العجول اليوم بعد التخفيض الآتي:

سعر طن علف العجول تسمين سوبر 18% نحو 22 ألفًا و800 جنيه.

سعر طن علف العجول تسمين 16% نحو 20 ألفًا و400 جنيه.

سعر طن علف المواشي سوبر 14% سجل 19 ألفًا و900 جنيه.

سعر طن علف العجول تسمين مركز شفاف 16% سجل نحو 17 ألفًا و900 جنيه.

سعر طن علف العجول تسمين مركز 14%.. سجل نحو 17 ألفًا و400 جنيه.

سعر طن علف العجول تسمين متكامل 11%.. سجل نحو 15 ألفًا و400 جنيه.

سعر طن علف المواشي خشن 10%.. سجل نحو 13 ألفًا و400 جنيه.

سعر طن علف مواشي حلاب 20%.. سجل نحو 23 ألفًا و400 جنيه.

سعر طن علف مواشي مركز حلاب 19%.. سجل نحو 22 ألفًا و900 جنيه.

سعر طن علف مواشي مركز حلاب 18%.. سجل نحو 22 ألفًا و400 جنيه.

سعر طن علف مواشي حلاب 16%.. سجل نحو 21 ألفًا و400 جنيه.

كم سعر علف الخرفان؟

وفيما يخص سعر علف الخرفان والأغنام فقد سجلت الآتي:

سعر علف تسنيم أغنام 12% سجل نحو 16 ألفًا و900 جنيه.

سعر علف تسمين 14% سجل 18 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف مركز حلاب أغنام 16% سجل نحو 19 ألفًا و400 جنيه.