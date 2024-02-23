أسعار العلف اليوم في المحافظات.. 600 جنيه انخفاضا بالطن

شهدت أسعار العلف اليوم في المحافظات، تراجعًا سجل ما بين 500 حتى 600 جنيه في سعر الطن الواحد، إذ يختلف باختلاف الصنف والنوع والشركة المنتجة، وسط فرحة صغار المُربين وربات البيوت بتراجع الأسعار الذي ينعكس بصورة إيجابية على أسعار الدواجن واللحوم لتتراجع بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وزيادة حاجة الأسر من اللحوم والدواجن.

تستعرض «الوطن»، في السطور الآتية، أسعار العلف اليوم في جميع المحافظات بعد تراجعها بمقدار 500 لـ 600 جنيه في سعر الطن الواحد، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار العلف اليوم

وجاءت أسعار العلف اليوم في جميع المحافظات، بحسب تصريحات الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم لـ«الوطن»، بعد انخفاضها كالآتي:

- أسعار العلف اليوم نوع بادي تسمين 23%.. سجل ما بين 28 ألفًا و800 حتى 31 ألف جنيه.

- أسعار العلف اليوم نوع نامي 21%.. يتراوح بين 28 ألفًا و700 حتى 30 ألفًا و900 جنيه.

- أسعار العلف اليوم نوع ناهي 19%.. سجل ما بين 28 ألفًا و800 حتى 30 ألفًا و800 جنيه.

- أسعار العلف اليوم نوع بادي نامي.. يتراوح من 26 ألفًا و750 حتى 30 ألفًا و300 جنيه.

سعر شيكارة العلف 10 كيلو اليوم

وفيما يخص سعر علف الفراخ البيضاء اليوم للشيكارة وزن 10 كيلوات فقد جاء كالآتي:

- سعر شيكارة العلف 10 كيلو اليوم نامي 23%.. تراوح ما بين 288 حتى 310 جنيهات.

- سعر شيكارة العلف 10 كيلو اليوم نامي 21%.. سجل ما بين 287 حتى 309 جنيهات.

- سعر شيكارة العلف 10 كيلو اليوم ناهي 19%.. تراوح ما بين 288 حتى 308 جنيهات.

- سعر شيكارة العلف 10 كيلو اليوم بادي نامي.. سجل ما بين 267.5 حتى 303 جنيهات.

سعر شيكارة العلف 25 كيلو اليوم

وبحسب الغرفة التجارية فإنّ أسعار العلف اليوم تضمنت تحديد سعر شيكارة العلف 25 كيلو اليوم الجمعة الذي جاء كالآتي:

- سعر شيكارة العلف 25 كيلو اليوم نامي 23%.. تراوح ما بين 720 حتى 775 جنيها.

- سعر شيكارة العلف 25 كيلو اليوم نامي 21%.. سجل ما بين 717.5 وحتى 772.5 جنيه.

- سعر شيكارة العلف 25 كيلو اليوم ناهي 19%.. تراوح ما بين 720 حتى 770 جنيها.

- سعر شيكارة العلف 25 كيلو اليوم بادي نامي.. سجل ما بين 668.75 حتى 757.5 جنيه.