الطريقة الصحيحة لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية.. قانوني يوضح

يعتبر الذهب من أول الحقوق المالية للزوجة التي تطالب بها عقب وقوع الطلاق بينها وبين الزوج، ويوضح خبير قانوني الطريقة الصحيحة لكتابة المشغولات الذهبية، ومدى صحة كتابة المنقولات في قسيمة الزواج.

لا يجوز كتابة الذهب في قائمة المنقولات

قال رجب البياع المحام، إنه بداية لا يجوز كتابة المشغولات الذهبية في قائمة المنقولات الزوجية؛ نظراً لأن قائمة المنقولات أصلاً شُرعت لكتابة المنقولات الزوجية من أثاث وأواني وغيره.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجوز كتابة المشغولات الذهبية في قسيمة الزواج، لكنه سيكتب في شكل مؤخر ومُقدم صداق أو كمهر للزوجة، وإذا قامت الزوجة بخلع الزوج فإنها مُلزمة برده .

كتابة الذهب في الورقة الخارجية

واستكمل أن الطريقة الصحيحة لكتابة الذهب حتى تتمكن الزوجة من استرداد الذهب لاحقاً حال حدوث أي خلافات، هو كتابة الذهب في ورقة خارجية يقوم الزوج بالإمضاء عليها ومهرها ببصمة إصبع، على أن تتضمن هذه الورقة اسم الزوج والزوجة رباعي وأرقامهم القومية، وإقرار الزوج باستلام الذهب مٌبيناً فيه عدد الجرامات والعيار.