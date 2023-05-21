خطوات وشروط شراء وثائق الاستثمار في الذهب.. الاكتتاب يبدأ اليوم

يبدأ الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بمصر صندوق «جولد-az»، اليوم الأحد ويستمر حتى 21 يوليو 2023، والذي تديره شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق والمحافظ.

الهدف من الصندوق

ويهدف الصندوق إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب، استثمار مادي في السبائك، مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية، من خلال أسلوب إدارة غير نشط، ويعمل تحت إشراف لجنة رقابة شرعية لضمان توافق الصندوق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وفقًا لشركة أزيموت.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، خطوات وشروط شراء وثائق الاستثمار فى الذهب وثيقة «جولد-az»، وطرق استرداد وثائق الاستثمار.

الجهات المتلقية الشراء والاسترداد

يتم شراء وثائق الصندوق من خلال شركات، أزيموت مصر، نعيم للوساطة المالية، مباشر تداول، جلوبال إنفيست، ثاندر، عربية أون لاين، بريمير لتداول الأوراق المالية، ثري واي لتداول الأوراق المالية، الأهلي فاروس، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والسندات.

خطوات وشروط شراء وثائق الاستثمار فى الذهب «جولد-az»

1- فتح حساب للعميل بالشركات القائمة بتوزيع وثائق الصندوق.

2- تحويل المبلغ المالي المراد استثماره.

3- توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى وثائق استثمار في الذهب «جولد-az».

4- يجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته، وذلك طبقًا لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.

قيمة وثيقة إيزي جولد 10 جنيهات

يتم تسعير الوثيقة الواحدة بقيمة أسمية 10 جنيهات، على أن يتم الإعلان عن قيمة الحد الأدنى للاستثمار داخل الصندوق، وآلية استرداد الأموال سواء نقداً أو ذهب عيني.

خطوات استرداد وثائق الاستثمار في الذهب

1- تقديم طلب استرداد لجهات التلقي سالف الذكر.

2- تحديد الاسترداد النقدي أو العيني.

3- الاسترداد والتسوية خلال يومي عمل للتسييل.

4- استلام الذهب بحد أدنى 50 جراما.