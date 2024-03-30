أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم في مصر.. اعرف الكيلو بكم؟

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 30-3-2024، استقراراً ملحوظاً في الأسواق والمحلات وبورصة الدواجن، حيث يتراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم ما بين 93 إلى 94 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 100 جنيها إلى 110 جنيها للكيلو، كما يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن

وأشارت بيانات بورصة الدواجن، إلى استقرار سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في السبت في الأسواق ليتراوح ما بين 98 إلى 101 جنيه للكيلو، بينما تصل الي المستهلك بسعر يتراوح ما بين 105 إلى 108 جنيهات للكيلو، كما استقر سعر الأمهات البيضاء ليسجل نحو 80 جنيها للكيلو، وفقاً لأخر تحديثات بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الفراخ اليوم في الأسواق

واستقرت أسعار الدواجن اليوم في السبت 30-3-2024، في الأسواق المحلية، بالنسبة للمستهلك، حيث استقر سعر كيلو الدواجن البيضاء، ليسجل سعر الكيلو منها في المتوسط نحو 107 جنيهات، كما استقر متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي، ليسجل نحو 129.5، وفقاً لأخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.