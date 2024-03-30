تراجع أسعار الأعلاف اليوم السبت في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الأعلاف اليوم السبت 30 مارس 2024، في مصر ببورصة الدواجن، تراجعًا لعدد من الأنواع، فيما استقرت بعض الأنواع الأخرى، حيث سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني نحو 13 ألفا و200 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل أسعار الأعلاف اليوم السبت 30-3-2024، في مصر، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

سعر طن الذرة اليوم في مصر

- سجل سعر طن الذرة الأوكراني تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المصري، حيث انخفض السعر، ليسجل سعر الطن نحو 11 ألفًا و800 جنيه.

- سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، حيث تراجع السعر، ليسجل سعر الطن نحو 13 ألفًا و200 جنيه.

- سجل سعر طن الذرة البرازيلي، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصري، حيث تراجع السعر، ليسجل سعر الطن نحو 13 ألفًا و200جنيهًا.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

- سجل سعر طن علف الصويا 46% استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصري، حيث استقر السعر، ليسجل سعر الطن نحو 27 ألفًا و500 جنيه.

- سجل سعر طن علف الصويا 44% استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، حيث استقر السعر، ليسجل نحو 26 ألفًا و500 جنيه.