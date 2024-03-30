سعر طبق البيض اليوم السبت 30-3-2024 في مصر.. استقرار ملحوظ

سجل سعر طبق البيض اليوم السبت 30-3-2024 في مصر داخل الأسواق والمحال، استقراراً ملحوظاً، وذلك بمتوسط 157.73 جنيه للمستهلك.

كما سجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 163.87 جنيه، وسجل سعر طبق البيض البلدي نحو 171.38 جنيه، وذلك وفقاً للأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزراء المصري.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر طبق البيض اليوم السبت 30-3-2024، في المزارع وبورصة البيض والأسواق، بالإضافة إلى أسعار البط اليوم.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن أسعار البيض مستقرة بالنسبة لطبق البيض الأبيض والأحمر، كما استقر السعر بالنسبة لطبق البيض البلدي أيضاً، حيث سجل سعر طبق البيض البلدي، ليتراوح ما بين 164 إلى 165 جنيه، كما يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 153 إلى 155 جنيها، وسعر طبق البيض الأحمر بين 153 إلى 157 جنيها في المزرعة.

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن

واظهرت بيانات بورصة الدواجن تراجع أسعار البط، حيث يتراوح سعر البط الفرنساوي ما بين 11 إلى 12 جنيها، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم يتراوح ما بين 46 إلى 47 جنيها.