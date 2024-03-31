«سليم» يكشف تفاصيل دوره في بدون سابق إنذار: فرحت عشان الناس بتشير صوري

بطل من أبطال شهر رمضان، ما إن طلَّ على الشاشة إلا وتوغل حبه في قلوب الجماهير، إنه الطفل سليم يوسف محمود ظهر في مسلسل بدون سابق إنذار، رفقة الفنان آسر ياسين ضمن دراما رمضان 2024، حاملًا على عاتقه نقل معاناة الأطفال مرضى السرطان من نبرة الصوت إلى تعبيرات الوجه إلى الخوف والألم.

سليم يوسف بطل مسلسل بدون سابق إنذار

أتى من محافظة الإسكندرية قاطعًا طريقًا طويلًا، إذ جاء من محافظته حاملًا حلمه، متجهًا لتجارب الأداء، ليصبح هو المرشح الأول للدور، وفق ما أوضحته والدته ابتهال شريف شيمي، خلال حديثها لـ«الوطن»، مشيرة إلى أن الجميع أحب «سليم» بعد ظهوره في المسلسل: «كانوا طالبين أطفال لتجارب الأداء وأول ما مخرج الكاستينج خالد صفوت شافه حس بموهبته ورشحه للأستاذ هاني خليفة».

حبه للتمثيل

أحب التمثيل منذ الصغر وحملت جدران منزله جولاته التمثيلية، فكان يجلس على الكنبة ممثلًا دور الطبيب، ليقف أمام المرآة بدور المحامي، حاملًا مسؤوليات الوزير، حتى أدرك والده ووالدته موهبته، ومنذ عامين عندما كان في سن الخامسة قدموا له ضمن تجارب الأداء للظهور في إعلان إحدى شركات العقارات: «اكتشفنا حبه للتمثيل والكاميرا من وهو عنده 4 سنين هو وأخته تيا».

قدم الكثير من الإعلانات ليحالفه الحظ بالمشاركة في دراما رمضان 2024، مجسدا دور الطفل «عمر»، في مسلسل بدون سابق إنذار، لينال إشادات كثيرة مع توقعات بمستقبل فني ناجح، وجمع «سليم» بين البراءة والتمكن والموهبة، لتأدية شخصيته على أكمل وجه، وبحسب والده يوسف محمود، لـ«الوطن»: «أول ما جه الدور لسليم فرحنا جدًا، وقرينا السكربيت عشان نشرح له الدور عامل إزاي، ولما يجي قدام الكاميرا يتكلم ويمثل الشخصية إزاي من أول نبرة الصوت للحركات».

تفاصيل الدور

ومثّل «سليم» دور طفل مصاب بمرض السرطان بحرفية شديدة نقل مشاعر حقيقية، وتأثر الجمهور بمشاهد ألمه وبكائه، وهو ما أدخل الفرحة على قلبه: «اتبسطت عشان الناس بتشير صوري وبتتكلم عن الدور وإني مثلته صح، أنا بحب التمثيل أوي وبتمنى إني أعمل كل الأدوار، وفرحت أوي عشان بحب الفنان آسر ياسين، ونفسي أمثل مع الفنان أحمد حلمي ومحمد هنيدي وتامر حسني».

بنظرات حانية وفرحة مرسومة على وجهها، كانت تشاهد الأم طفلها، لم تستوعب في أول الأمر تفاصيل دور مريض السرطان وبقلب الأم كانت خائفة عليه، لكنها في سبيل إبراز موهبته فرحت كثيرًا لأن الدور يحتاج إلى العديد من التفاصيل: «كان الموضوع صعب في أنه هيظهر مريض سرطان، لكن بعد كده مترددتش خالص وقلت لازم ننقل معاناة المرض للناس، وقد إيه الطفل بيحس بتعب وحزن، وربنا يشفي كل الأطفال».

فرح الأب والأم كثيرًا لدوره وإنه مليء بالتفاصيل لبيان قدراته التمثيلية: «إحنا في ضهره دايمًا طالما هو حابب التمثيل، وكنا بنقطع مشوار كبير كل يوم من إسكندرية للقاهرة عشان يوصل للحاجة اللي هيكون مبسوط فيها وشاطر، وكان تحدي مع أستاذ هاني والحمد لله نجح، والكواليس كانت لطيفة مع سليم من كل طاقم العمل»، متمنين له الوصول لقمة النجاح.