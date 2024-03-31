مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 6.. هل يحل آسر ياسين لغز اختفاء ابنه؟

يترقب المشاهدون الكشف عن لغز اختفاء نجل آسر ياسين في مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 6، ففي الحلقة السابقة من المسلسل، لم يتوقف آسر ياسين «مروان» عن البحث عن ابنه الحقيقي، الذي حل محله في الحضانة بمحافظة الإسماعيلية.

اتجه «مروان» إلى مكتب صحة الإسماعيلية للبحث عن سجلات الحضانة في يوم مولد نجله عمر، وذلك ليعثر على نجله الحقيقي، جاء ذلك بعد أن أخبره موظف المستشفى أن من الممكن أن يكون يتم تبديل ابنه في الحضانة وليس أثناء الولادة، كما أخبره أن حينها لم يكن هناك سوى حضانة واحدة فقط في المحافظة.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 6

يضطر «مروان» «آسر ياسين» خلال أحداث مسلسل بدون سابق إنذار؛ للبحث عن ابنه الحقيقي في جميع أنحاء محافظة الإسماعيلية ويواجه عقبات كبيرة، لكنه لا ييأس ويبحث عن ابنه من خلال سجلات رياض الأطفال يوم ولادته، ليتوصل إلى اكتشاف صادم، وهو أن ورقة نجله ‏اختفت من سجلات الحضانة.‏

بعد هذه الحادثة، زادت الشكوك حول آسر ياسين «مروان»، لكن سرعان ما أشعل صديقه وابن عمه «عماد» الأمل في روح مروان، وبحث عن اسم الممرضة التي كانت داخل الحضانة في ذلك اليوم، ليبحث خلفهم في سبب ‏اختفاء الورقة.

مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 6 على قناة DMC الساعة 18:15، ضمن مسلسلات رمضان 2024، بالتزامن مع العرض على منصة Watch it، ويعاد بثه في تمام الساعة 5:00 صباحًا وفي 2 عند الظهر.

مسلسل بدون سابق إنذار هو أول دور بطولة لآسر ياسين وعائشة بن أحمد، ويجمعهما مع أحمد خالد صالح، ونهال عنبر، وأحمد علي ماهر، وهو من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.