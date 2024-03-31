موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC الحلقة 6 

يترقب الكثيرون موعد عرض وإعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC الحلقة 6، ضمن مسلسلات النصف الثاني من السباق الرمضاني، ويتكون من 15 حلقة، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد.

موعد إعادة عرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC الحلقة 6

تعاد الحلقة 6 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC في تمام الساعة 18:1، وذلك بالتزامن مع العرض على منصة Watch it، ويعاد بثه في تمام الساعة 5:00 صباحًا، وفي الثانية ظهرًا.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم، منهم آسر ياسين وعائشة بن أحمد، وأحمد خالد صالح، ونهال عنبر، وأحمد علي ماهر، تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.