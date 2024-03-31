مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 6.. شقيق آسر ياسين في أزمة مادية 

تعرض قناة DMC الحلقة 6 من مسلسل بدون سابق إنذار، الليلة في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويتم إعادة المسلسل في تمام الساعة 5 صباحًا، والساعة 12 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل دون سابق إنذار

ويشارك عدد من النجوم في مسلسل دون سابق إنذار، وهم آسر ياسين وعائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح ونهال عنبر وجهاد حسام الدين وعمر الشناوي وبسمة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين، كما أنَّه هو أول دور بطولة لآسر ياسين وعائشة بن أحمد، والمسلسل من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.

طليقة شقيق آسر ياسين تطالبه بكل المصاريف

وخلال الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار، كانت هناك العديد من الأحداث المثيرة، وخلال إحدى المشاهد يظهر أنَّا لوضع المالي للأخ الأصغر لآسر ياسين، «حسن»، يزداد سوءًا، إذ أن طليقته تطالبه بكل المصاريف، وتزداد الحياة صعوبة، خشية من أنّ حقوقها وحقوق أطفالها ستضيع بعد الطلاق.

وفي أحد المشاهد يجد «حسن» نفسه ملزمًا بسداد المزيد من الأموال، إلى جانب الديون وتكاليف القضية التي خرج منها بكفالة، بعد وفاة أحد العمال داخل محله الخاص.