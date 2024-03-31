تمر عائلة آسر ياسين في مسلسل بدون سابق إنذار بالعديد من الأزمات، تبدأ الأزمات مع اكتشاف «مروان» (آسر ياسين) في الحلقة الأولى من المسلسل أن ابنه ليس ابنه الحقيقي من خلال فحص «DNA»، وأثار هذا الاكتشاف دهشة الجمهور، الذين ينتظرون الآن موعد عرض الحلقة 6 من المسلسل على قناة DMC اليوم.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 6 على قناة DMC اليوم

قدمت الحلقات السابقة من مسلسل بدون سابق إنذار معلومات جديدة، غيّرت مسار رحلة مروان في البحث عن ابنه، بجانب معاناة شقيقه من أزمة مالية كبيرة وطلب المساعدة، واستنجد من زوجته ببيع المحل الخاص بهما، لكنها رفضت، واضطر إلى بيع سيارته من أجل سداد ديونه وحل أزمة مالية خطيرة، وبعد انتهاء الأزمة المالية أخبر زوجته بالطلاق.

وعن موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار إنذار الحلقة 6 على قناة DMC اليوم، فأنها تعرض الساعة 18:15 ضمن مسلسلات رمضان 2024، بالتزامن مع العرض على منصة Watch it، ويعاد بثها في تمام الساعة 5:00 صباحًا وفي 2 عند الظهر.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

بدون سابق إنذار هو دور البطولة الأول لآسر ياسين وعائشة بن أحمد، ويشاركهما البطولة أحمد خالد صالح، ونهال عنبر، وأحمد علي ماهر، وهو من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.