أسامة الأزهري: الطريق إلى الله ليس فيه سكون

أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، أن الفتوحات من الله تكون لكل مريد صادق كثير الطرق على الباب، لأن السير إلى الله يكون بالهموم التي يحملها الناس وليس بسير القدم، موضحًا أنه إذا أراد الإنسان معرفة مقامه لدى الله سبحانه وتعالى فعليه أن يبحث في أي طريق أقامه.

طريق الحفاظ على الفرائض

وتابع «الأزهري»، خلال لقائه ببرنامج «مملكة الدراويش»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «الحياة»، :«هل هو طريق الحفاظ على الفرائض وعمل الخير أم طريق الخلاف والخناقات؟».

وأكد «الأهري»، أن الطريق إلى الله ليس فيه سكون، ولكنه سير دائم من أجل أن يظل الإنسان مُنكسر وعبد طامع في الأكمل والأفضل.

وتعرض شركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج «مملكة الدراويش» ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.