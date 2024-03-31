أسامة الأزهري يروي أحد مواقف إغاثة الملهوف: حدث قبل كورونا (فيديو)

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إنه من بين صورة إغاثة الملهوفين ما حدث قبل فترة كورونا، حينما شهدت البلاد موجة أمطار ضخمة، حيث كانت الأمطار بمستويات مرتفعة، وخرج عدد من الشباب المصري بسياراتهم ذات الدفع الرباعي لمساعدة الملهوفين والمعطلين فى الشوارع نتيجة الأمطار.

وأضاف الأزهري خلال برنامجه «ومن الحب حياة»، المذاع عبر فضائية «DMC»، قائلًا: «خرج هؤلاء الشباب بسياراتهم عشان يشوفوا كل عربية بتتعطل بصاحبها وسط المياه، ويدفعوا السيارات المتعطلة».

وتابع: «انتشر ذلك على السوشيال ميديا واستقبلت الهيئة العربية للتصنيع السيارة التي قام أصحابها بالدفع بها، وقاموا بصيانتها وتجديدها تكريمًا لمن يغيث الإنسان الملهوف».