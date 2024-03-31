أسامة الأزهري: إغاثة الملهوف من الأخلاق النبوية المحمدية

أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر، أهمية التعبد بأسماء الله الحسنى، ومن بينها اسم «المغيث».

وأضاف الأزهري خلال برنامجه «ومن الحب حياة»، المذاع عبر فضائية «DMC»: «المغيث هو الذي يتجلى على عبده في أشد أوقات الكرب والضيق والحرج، فيغيث هذا العبد الملهوف، ورب العزة جل جلاله كم يحب من العبد أن يتخلق بهذا الخلق وبهذا المعنى، وأن يتصف الإنسان مع بقية الناس بالشهامة والنخوة والنجدة والمسارعة إلى إغاثة الإنسان الآخر الملهوف الذي يقع في كرب الكروب، أو في ضيق من الضوائق».

وتابع: «إغاثة الملهوف من الأخلاق النبوية المحمدية الشريفة، وسيدنا النبي لما تكلم عن حق الطريق وقال إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا بُد، فقال لهم رسول الله أعطوا الطريق حقه، قالوا يا رسول الله وما حق الطريق، فذكر عددا من الآداب في عدة أحاديث منها إغاثة الملهوف».