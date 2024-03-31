وقفة عيد الفطر 2024.. ما موعدها والأعمال المستحبة فيها؟

تزامنًا مع حلول الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على استغلالها في العبادات والطاعات والتقرب من الله سبحانه وتعالى، ثم يترقبون في آخر تلك الليالي هلال شهر شوال، والذي يسبقه وقفة عيد الفطر المبارك 2024، والتي تتميز باهتمام قطاع كبير من المسلمين من أجل الاستعداد لأول أيام عيد الفطر.

موعد وقفة عيد الفطر المبارك 2024

وعن موعد وقفة عيد الفطر المبارك 2024، فإنّ من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال، يوم الاثنين 29 رمضان 1445، الموافق 8 أبريل 2024، فإن ثبتت الرؤية الشرعية للهلال من خلال لجان الدار، فإنّ وقفة عيد الفطر المبارك ستكون يوم 8 أبريل المقبل، وعليه فيكون أول أيام العيد 9 أبريل، أمّا في حال تعذّر رؤية الهلال فإنّ وقفة عيد الفطر ستكون 9 أبريل 2024، وأول أيام الاحتفال بالعيد يوم الأربعاء 10 أبريل.

دعاء رؤية هلال عيد الفطر 2024

وعن دعاء رؤية هلال شهر شوال لعام 144، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه عند استطلاع هلال الشهر العربي كان يقول: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ» رواه الترمذي، ويستطيع المسلم ترديد هذا الدعاء عند رؤية هلال شهر شوال.

الأعمال المستحبة في آخر أيام رمضان

وعن الأيام المستحبة في آخر أيام شهر رمضان المبارك، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنه على المسلم اغتنام شهر رمضان المبارك بالعبادات حتى حلول آخر أيامه، لافتاً إلى أنّ هناك عبادات كثيرة يمكن المداومة عليها في تلك الليالي المباركة، وهي كالتالي:

- الاعتكاف

- قيام الليل

- قراءة القرآن

- الإكثار من الصدقة والزكاة

- الدعاء

- الذكر والتهليل

- الرفق بالمساكين ومساعدتهم.