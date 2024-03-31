الصرف بدأ.. السكة الحديد تصرف 750 جنيها للعاملين منحة عيد الفطر 2024

بدأت وزارة النقل، صرف منحة عيد الفطر المبارك 2024 للعاملين بها بقيمة 750 جنيها للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة والعمالة الموسمية بنظام الـ55 يوما.

وأعلنت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، نزول المرتبات اليوم وسيتم يوم الثلاثاء 2024/4/2 نزول الدفعة الأولى من تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالشركة اعتباراً من شهر مارس 2024، والانتهاء من تطبيق الحد الأدنى لجميع العاملين حتى شهر 2024/5.

صرف منحة العيد

وأشارت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، إلى صرف منحة العيد بمبلغ 750 جنيهاً للعاملين بالشركة.

قال عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، لـ«الوطن»، إن المنحة تُصرف لحوالي 65 ألف عامل سواء بالسكة الحديد أو المترو أو الشركات التابعة، مُوضحاً أن المنحة تأتي بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك.

مرفق السكة الحديد

وأشارعبدالفتاح فكري، إلى مرفق السكة الحديد شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة الماضية، لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، حيث تمت إضافة قطارات من نوعيات جديدة لأول مرة مثل قطارات التالجو التي تقدم خدمات مثل ما تقدمها في أوروبا، وتطوير قطارات الإسباني في ورش كوم أبوراضي، وتم تطوير نظم الإشارات وتحويلها إلى النظام الإلكتروني لاختصار الوقت وتقليل نسبة وقوع الحوادث بدرجة كبير.