قدمت الحلقات الماضية من مسلسل جودر عددا من الأحداث المثيرة، والتي من أبرزها محاولة اغتيال الملك شهريار الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، عن طريق السم الذي دُس له في مشروبه الخاص، والسخرية التي نالها السياف مسرور من رفاقه بسبب وجوده بالقصر بلا فائدة منذ أن قدمت شهرزاد (ياسمين رئيس)، ولذا نوضح لكم مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 7 اليوم.

مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 7

وبسبب موقف السخرية الذي تعرض له مسرور من أصدقائه، قام بضربهم وإصابتهم بجروح، وهو ما جعل الملك شهريار يستدعيه ويسأله عن سبب فعلته تلك، فشرح له ما حدث وأخبره أنهم كانوا يسخرون منه بسبب أنه أصبح بلا فائدة منذ قدوم شهرزاد، وإليكم مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 7، والتي جاءت كالتالي:

- يعرض مسلسل جودر الحلقة 6 على قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

- يعرض المسلسل على ON دراما الساعة 6:05 مساء.

- تكون الإعادة الأولى لمسلسل جودر في تمام الساعة 1:30 صباح اليوم التالي.

- تأتي الإعادة الثانية خلال الساعة 10:30 صباحا.

- يعرض المسلسل على قناة أون بشكل حصري، وتطبيق واتش إت.