مسلسل جودر الحلقة 6.. شهرزاد تشارك في حل مشاكل الدولة

شهد مسلسل جودر الحلقة 5، لأول مرة محاولة شهرزاد قتل شهريار، وذلك عندما قامت ياسمين رئيس «شهرزاد» التخلص من ياسر جلال «شهريار» أثناء نومه، بسبب ظلمه الشديد على بنات جنسها وقتله الفتيات كل يوم دون وجه حق عبر تسليمهم إلى مسرور السياف، وقبل قيامها بتنفيذ عملية القتل تتراجع بشكل مفاجئ بعد أن بدأت تشعر أنها أصبحت تميل إليه عاطفيا، وتتواصل أحداث مسلسل جودر مع الحلقة 6 مساء اليوم على شبكة قنوات أون.

مسلسل جودر الحلقة 6

بعد أن قررت شهرزاد عدم قتل شهريار ضمن أحداث مسلسل جودر، قررت أيضا مساعدته في تسير الأعمال في بلاط المملكة، والبدية عبر إبداء الرأي والمشورة لمساعدته في حل مشكلة عمليات اغتيال جنوده الموجودين على الحدود، وقامت بطرح فكرة جيدة عليه، فأمر بتنفيذها وحققت النجاح، لذا أصبح شهريار يفكر جديا الترجع عن فكرة تسليم شهرزاد لمسرور السياف نظرا لحكمتها وذكائها وبراعتها في إيجاد حلول لمشكلات الدولة، وتستمر أحداث الليلة في حكايات شهريار وشهرزاد مع بداية مسلسل جودر الحلقة 6.