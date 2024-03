تعرض الحلقة 3 من مسلسل جودر حصريًا على قناة ON E، طوال النصف الثاني من شهر رمضان، ومسلسل جودر هو من حكايات ألف ليلة وليلة الخيالية، إذ يرصد قصة جودر مع مملكة الشمعيين، ومع موعد إعادة مسلسل جودر الحلقة 6 على قناة ON E تتواصل الأحداث اليومية في حكايات جودر.

موعد إعادة مسلسل جودر الحلقة 6 على قناة ON E

ويأتي موعد إعادة مسلسل جودر الحلقة 6 على قناة ON E في تمام الساعة 9:45 صباحًا، كما يعرض على ON دراما الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا على نفس القناة، في حين أن العرض الأول لمسلسل جودر يوميا في تمام الساعة 8 مساء على قناة ON E.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، وفاء عامر، وليد فواز، أيتن عامر، عبدالعزيز مخيون، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد.