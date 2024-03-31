مسلسل جودر الحلقة 6.. التاجر عمر المصري يقسم ثروته على أبنائه

تتواصل الأحداث السريعة مع مسلسل جودر الحلقة 6، وذلك بعد تقسيم التاجر عمر المصري ولد جودر أملاكه على أبناءه الثلاثة، إذ تضمنت التركة الدكان الذي يقع في وسط السوق وكمية كبيرة من الذهب، وأعلن جودر رغبته في الاحتفاظ بالدكان والاستمرار في التجارة، مقابل أن يتنازل لأشقائه عن حصته من الذهب وبالفعل وافق الجميع وذهبوا إلى القاضي، إذ تمّ التنازل رسميا لجودر عن المحل وأصبح ملك له.

مسلسل جودر الحلقة 6.. حكاية الجنية

وفي إطار أحداث مسلسل جودر الحلقة 6، يصادف الشقيقان سالم وجودر سيدة عجوز في أثناء خروجهما من عند القاضي، إذ طلبت في البداية العجوز المساعدة من سالم شقيق جودر، ولكنه نهرها وأوقعها أرضًا، وهنا سارع جودر لمساعدتها، وطلب منها أن تذهب معه إلى امحل، ويعد ذلك أبلغته العجوز بأزمتها وعجزها عن سداد دينها للرجل الذي تسكن لديه، والذي يريد أن يأخذ ابنتها ويبيعها في سوق النخاسة مقابل الدين.

حكاية العجوز وجودر

وقرر جودر مساعدتها وأعطاها المال، وهنا تحولت العجوز الى فتاة جميلة وأبلغته أنّها جنية، تعرضت إلى لعنة لا تنفك إلا إذا وجدت إنسانا يعاملها برحمة، وأكدت له أنها تستطيع أن تنفذ له أي طلب له.