مسلسل جودر الحلقة 6.. شهرزاد تتجسس على شهريار

شهدت حلقة مساء أمس من مسلسل جودر، تجسس ياسمين رئيس أو شهرزاد على شهريار الذي يؤدي دوره ياسر جلال، وذلك في أثناء اجتماعه مع وزرائه لإدارة شؤون المملكة من الديوان الملكي، وأثناء تجسسها علمت بالمشكلة الكبيرة التي تواجه جنود شهريار على حدود المملكة، إذ يتمّ اغتيالهم يوميًا من خلال ملثمين مجهولين، فقررت البحث عن حل لمساعدة شهريار على مواجهة تلك المشكلة، وذلك من خلال أحداث مسلسل جودر الحلقة 6 الذي يعرض على قناة ON E.

مسلسل جودر الحلقة 6.. شهرزاد تعلم بأزمة جنود المملكة

وعبر أحداث مسلسل جودر، أخبرت شهرزاد شهريار أنها علمت بمشكلة الجنود على الحدود وأن لديها فكرة إذا تمّ تنفيذها جيدا سيتمّ اكتشاف الخائن ومعرفة من وراء هذه الاغتيالات، وعرضت عليه عمل خدعة على الملثمين أنفسهم، لكشفهم، وذلك عبر صنع ألواح خشبية ووضعها في أبراج المراقبة على هيئة جنود، لتمويه الأعداء، وصنع أيضا أبراج مراقبة خشبية أخرى على أن تكون متحركة على عجل، وعن طريقها يتمّ الكشف عن الملثمين أثناء محاولات قتل الجنود المزيفين، وبالفعل أعجب شهريار بالفكرة وطلب تنفيذها، لتتواصل أحداث مسلسل جودر الحلقة 6 التي ستعرض الليلة.