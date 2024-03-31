من 5 ملايين إلى 18 مليون سائح.. كيف تطور قطاع السياحة في 10 سنوات؟

شهد قطاع السياحة خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، طفرات كبيرة، حيث زادت أعداد السائحين من 5.4 مليون سائح عام 2016 إلى 18.7 مليون سائح بنهاية عام 2023، وتستهدف الدولة ممثلة في وزارة السياحة، الوصول إلى 23.4 مليون سائح مع حلول عام 2025.

السياحة المصرية تحقق أكبر رقم في تاريخها

وأوضحت وزارة السياحة في تقرير لها، أن أعداد السائحين الذين زاروا مصر خلال الـ10 سنوات الأخيرة سجل نحو 90.1 مليون سائح حتى عام 2022، معلنة أن أكبر رقم حققته السياحة المصرية في تاريخها كان في النصف الأول من عام 2023، حيث سجلت 7 ملايين سائح، مشيرة إلى أن شهر أبريل وحده سجل دخول 1.3 مليون سائح إلى مصر.

نسب نمو عالية في أعداد السائحين

وأضاف تقرير وزارة السياحة أن الدولة، تقوم على تنفيذ خطة إستراتيجية وطنية لتحقيق معدلات نمو بنسبة تتراوح من 25% إلى 30% حتى الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

120.5 مليون سائح في 10 سنوات

وأشار التقرير، إلى أن المستهدف خلال عام 2024 هو جذب نحو 18 مليون سائح، ويتوقع التقرير أن يصل عدد السائحين الذين استقبلتهم مصر خلال الفترة من 2016 إلى 2025 إلى نحو 120.5 مليون سائح، مقارنة بـ110.2 في فترات ما قبل الأزمات من 2006 إلى 2015.