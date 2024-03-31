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دراما المتحدة

«المصريين الأحرار» ينظم قافلة طبية مجانية للكشف على العيون غدا

كتب:

محمد أباظة
05:17 م | الأحد 31 مارس 2024
حزب المصريين الأحرار

حزب المصريين الأحرار

يُنظم حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، غداً الاثنين، قافلة طبية مجانية للكشف على العيون تحت عنوان «نور عينك»، وذلك بالتعاون مع مركز سفير لطب وجراحة العيون، بمقر الحزب الرئيسي 140 شارع العروبة.

وتبدأ القافلة من الساعة الثامنة مساءً حتى العاشرة مساءً، بحضور نخبة من أطباء وأساتذة طب وجراحات العيون.

قافلة حزب المصريين الأحرار

تأتي هذه القافلة في إطار قوافل الخير التي يعمل عليها الحزب لخدمة المواطنين.

قال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تنظيم هذه القافلة يأتي إيماناً من الحزب بأهمية توفير الخدمات الصحية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن المواطنين بمشاركة وتعاون مع المجتمع المدني والقطاعات الخاصة.

وأضاف أن القافلة تستهدف الكشف المبكر عن أمراض العيون وعلاجها، لافتاً إلى أن الحزب يسعى إلى تنظيم المزيد من القوافل الطبية في مختلف تخصصات الطب خلال الفترة المقبلة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.