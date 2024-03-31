«المصريين الأحرار» ينظم قافلة طبية مجانية للكشف على العيون غدا

يُنظم حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، غداً الاثنين، قافلة طبية مجانية للكشف على العيون تحت عنوان «نور عينك»، وذلك بالتعاون مع مركز سفير لطب وجراحة العيون، بمقر الحزب الرئيسي 140 شارع العروبة.

وتبدأ القافلة من الساعة الثامنة مساءً حتى العاشرة مساءً، بحضور نخبة من أطباء وأساتذة طب وجراحات العيون.

قافلة حزب المصريين الأحرار

تأتي هذه القافلة في إطار قوافل الخير التي يعمل عليها الحزب لخدمة المواطنين.

قال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تنظيم هذه القافلة يأتي إيماناً من الحزب بأهمية توفير الخدمات الصحية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن المواطنين بمشاركة وتعاون مع المجتمع المدني والقطاعات الخاصة.

وأضاف أن القافلة تستهدف الكشف المبكر عن أمراض العيون وعلاجها، لافتاً إلى أن الحزب يسعى إلى تنظيم المزيد من القوافل الطبية في مختلف تخصصات الطب خلال الفترة المقبلة.