«الجيزة»: انطلاق المرحلة الثانية من قوافل «ستر وعافية» في العياط

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيرا أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.

حملة ستر وعافية

وتابع محافظ الجيزة انطلاق المرحلة الثانية من قوافل ستر وعافية، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والممثل في مؤسسة صناع الخير للتنمية، حيث تم تنفيذ المرحلة الثانية من مراحل خدمات قافلة ستر وعافية 3 لخدمة أهالي قرية البليدية بمركز العياط والقرى المجاورة، بإجراء عمليات جراحات العيون لمن تم توقيع الكشف عليه في المرحلة الأولى من القافلة، وتم تشخيص احتياجاتهم لإجراء العمليات الجراحية.

توقيع الكشف الطبي على الأهالي

ومن جانبه، أكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، أن التحالف من خلال مؤسسة صناع الخير انتهى من تنفيذ المرحلة الأولى من قوافل ستر وعافية 3، بإجراء الكشف الطبي على الأهالي في مجال الحد من الإصابة بالعمى، من خلال مستشفى ميداني متنقل في مجال العيون ضمن مبادرة «عنيك في عنينا».

وشملت المرحلة الأولى توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج للنظارات الطبية والعمليات الجراحية، كما تم الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة، وتشمل توزيع النظارات الطبية على من تم توقيع الكشف عليه وثبت احتياجه للنظارة وقيامه بعمل المقاس الطبي واختياره بنفسه لنوع النظارة ولونها.

وأشار «عبدالفتاح» إلى أن المرحلة الثانية شملت إجراء عمليات جراحات عيون مختلفة منها إزالة مياه بيضاء وظفرة وحول وغيرها من جراحات العيون بالمجان تماما وداخل واحدة من أفضل المؤسسات المتخصصة في جراحات العيون بالقاهرة.