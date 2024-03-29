«المصريين الأحرار» يعقد المؤتمر العام السنوي ويستعرض تقريره المالي

عقد حزب المصريين الأحرار بحضور المؤتمر العام السنوي في دور الانعقاد العادي، بمقر الحزب الرئيسي بشارع العروبة، بعد اكتمال النصاب القانوني من الساعة الأولي.

مؤتمر المصريين الأحرار

وناقش المؤتمر واعتماد التقارير السنوية للحزب، بعد عرض مراجع الحسابات الخارجية والميزانية العامة، وتفويض الهيئة العليا في الموضوعات العاجلة التي تنشأ في غير وقت انعقاد المؤتمر العام، على أن تعرض قرارات الهيئة العليا ضمن تقرير رئيس الحزب في أول اجتماع تالي للمؤتمر العام.

ورحّب النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بالحضور من كل محافظات الجمهورية، مضيفا أن المؤتمر العام يأتي بعد فوز الرئيس بولاية جديدة، وعلينا مسؤوليات جسيمة للعمل بخطوات قوية على الأرض في ربوع الجمهورية شرقًا وغربًا.

تأسيس وحدة العلاقات الخارجية

وأشار إلي أن الحزب يجري عملية تنظيمية شاملة بهدوء ورصانة بدأها بتأسيس وحدة العلاقات الخارجية ووحدة للتنظيم وأخرى التقييم والمتابعة، بالإضافة لانضمام العديد من القامات والشخصيات العامة والرموز الوطنية من بينهم اللواء أشرف هلال والدكتور فتحي خضير والدكتور إسلام أبو يوسف وآخرون.

وأوضح أن هناك جولات مكثفة ودورات تأهيلية وتدريبية لكافة المستويات التنظيمية سوف تتزايد خلال الفترة المقبلة وعلينا الاستعداد التام لجميع الاستحقاقات الانتخابية سوءا على صعيد المجالس النيابية والمحلية أو الانتخابات الداخلية الفترة المقبلة، مؤكدا أن تقييم وقياس كل كيان سياسي سيكون بأيديهم وليس هناك محاباة او تمييز ومن يعمل سوف يحصد والقرار بأيديكم.

ووجه الدكتور عصام خليل، الشكر لكافة أبناء المصريين الأحرار علي الانتماء والثبات علي المبدأ وتقديره الكامل لكافة الجهود المتميزة للعمل العام وخدمة المواطنين والتواصل الشعبي الفاعل والنزول للشارع خلال فترة الحملة الانتخابية.

وعرض المحاسب عاطف لمعي نائب رئيس الحزب للشؤون المالية عرض التقرير المالي للحزب للسنة المالية 2023/2024، بكافة التفاصيل، ولم يبدِ أحد الأعضاء أسئلة أو اعتراض.