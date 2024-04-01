طريقة غير متوقعة للاستفادة من المكرونة المعجنة.. «جربيها واوعي ترميها»

لا تحتاج المكرونة سوى عدة دقائق، حتى تصل إلى النضج السليم، إلا أنها قد تصل إلى مرحلة «التعجين»، بمجرد تركها وقت زائد، وتصبح غير مستساغة في تناولها، لذا فإن هناك حلًا لإعادة استخدامها مرة أخرى، في وصفة جديدة، مثل تحويلها إلى خبز.

أوضحت الشيف رشا الشامي، في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طريقة بسيطة لإعادة استخدام المكرونة «المعجنة»، في وصفة جديدة، وهي الخبز.

المقادير:

مكرونة مسلوقة ووصلت إلى مرحلة «التعجين».

كوب إلى 2 كوب من الدقيق.

رشة ملح حسب الاحتياج.

طريقة تحويل المكرونة «المعجنة» إلى خبز

توضع المكرونة المسلوقة بدرجة كبيرة، حتى وصلت إلى مرحلة «التعجين» في وعاء كبير، وإضافة رشة بسيطة من الملح، ويتم خلطهم جيدًا باليدين، حتى تختفي معالمها، وتتحول إلى عجينة شبه سائلة، ويضاف الدقيق بالتدريج، مع العجن بشكل مستمر، حتى تصبح عجينة ملساء، ثم تغطى وتترك حتى تختمر، لمدة من نصف ساعة إلى ساعة، حتى لا تكون صعبة في التقسيم.

تقسم العجينة إلى أجزاء متساوية، على حسب حجم «الرغيف»، وتشكيل كل جزء إلى كورة، ويتم تركهم حتى يخمروا، لمدة من 5 إلى 10 دقائق، ثم يتم فرد كل قطعة عجين على رشة دقيق، باستخدام النشابة وهكذا، حتى تنتهي الكمية.

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