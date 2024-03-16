ضبط 5189 لتر زيت و885 كيلو مكرونة في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 5189 لتر زيت طعام و885 كيلو مكرونة وسكر قبل بيعها بالسوق السوداء، بنطاق مركز مشتول السوق.

حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية

شنت مديرية التموين الشرقية حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية وذلك بناءا على المعلومات الواردة للمديرية والتي تفيد قيام أحد تجار التموين بالتلاعب في السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة بقصد التربح غير المشروع وكذا قيام أصحاب مصانع تعبئة المواد الغذائية وزيوت الطعام غير المرخصة بناحية مشتول السوق باستخدام علامات تجارية تخص الغير حيث تم تشكيل حملة مكبرة.

تحرير 3 محاضر ضد أصحاب الأنشطة التموينية والتجارية

وأسفرت الحملة التموينية عن تحرير 3 محاضر ضد أصحاب الأنشطة التموينية والتجارية والتحفظ على المضبوطات وجاءت على النحو التالي :-

تم التحفظ على 5189 لتر زيت طعام و700 كيلو مكرونة تمويني و185 كيلو سكر تمويني، كما جرى تحرير محضر تصرف في سلع تموينيه بمبلغ 41000 جنيه لتاجر تموين بناحية المنير مركز مشتول السوق، وجاري عرض المحاضر على النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الوقائع المحررة ضد المخالفين.