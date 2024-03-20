إجراء قرعة علنية لتخصيص 21 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إجراء القرعة العلنية لتخصيص 21 وحدة سكنية للأولى بالرعاية من المواطنين المستحقين، وذلك بقريتي أكياد والنوافعة بمركز ومدينة فاقوس، وذلك لتحديد رقم العمارة والوحدة والدور للمتقدمين، وذلك بعد الانتهاء من فحص المستندات المقدمة منهم، وإجراء الأبحاث الميدانية اللازمة من الجهات المختصة طبقا للقانون.

توزيع عقود تمليك الوحدات السكنية

وأُجريت القرعة العلنية عن طريق صندوقين زجاجيين، وقيام طفلتين بسحب الورق من الصندوق، موضحاً عليه اسم المتقدم ورقم العمارة والوحدة والدور.

وقام محافظ الشرقية بتوزيع عقود تمليك الوحدات السكنية على الفائزين، معبرًا عن سعادته وتمنياته القلبية لهم بالاستقرار في سكنهم الجديد.

توفير وحدات سكنية للمواطنين الأولى بالرعاية

وهنأ المحافظ الفائزين وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية المخصصة لهم، وقال إن الدولة تسعى جاهدة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة مشيراً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.

وأعرب الفائزون بالقرعة عن تقديرهم لمحافظ الشرقية لحرصه على استقبالهم اليوم، وإجراء القرعة العلنية في جو من الشفافية والحيادية التامة مقدمين له الشكر علي توفير مسكن لائق لهم ليحيوا حياه كريمة.