مستشار سابق لمشروع نوسانتارا: إندونيسيا أعادت إحياء فكرة إنشاء عاصمة جديدة في 2017

قال الدكتور أمير خير الله، مستشار سابق لمشروع نوسانتارا، إن البرنامج الخاص بمشروع العاصمة الجديدة من أجل نقل العاصمة القديمة إلى مكان جديد في إندونيسيا من جاكرتا إلى منطقة جديدة، لا يتعلق ولا يأتي بناء فقط من الحكومة الحالية، ولكن بدأت هذه الفكرة منذ ولاية الرئيس السابق لإندونيسيا.

وأضاف «خير الله»، خلال مداخلة ببرنامج «العالم شرقا»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية منى شكر، أن التنفيذ الفعلي تم تحقيقه منذ فترة طويلة على مراحل، ولكن بسبب بعض القضايا والمشكلات السياسية والاقتصادية تم تعطيل هذا المشروع، إلا أنه في فترة الرئيس السابق في 1988 بدأت تفعيل هذه الفكرة وبداية التخطيط الفعلي من جانب الحكومة لإنشاء العاصمة الجديدة بالقرب من جاكرتا على بعد 50 كلم.

وتابع: «الخطة في ذلك الحين تم إلغاؤها بسبب بعض العمليات الإصلاحية في إندونيسيا، ووفقا لمعلوماتي منذ 2017 الحكومة الحالية بدأت تفكر في إعادة إحياء هذا المشروع، وبدء تقديم مخطط ونموذج جديد للعاصمة الجديدة، وإعادة تقديم هذه الخطة الخاصة بنقل العاصمة من جاكرتا إلى مدينة جديدة في إندويسيا».