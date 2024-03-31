ميناء دمياط يطبق منظومة التراكي الآني للسفن والإمداد بالطاقة الكهربائية

أعلن اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الميناء مستمر في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية البيئة، لافتًا إلى أن الهيئة حققت إنجازات ملموسة في مجال تطبيق عدد من المنظومات التكنولوجية الحديثة والتي كان لميناء دمياط السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية وعلى رأسها تطبيق منظومة التراكي الآني للسفن «JIT»، ومنظومة إمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية «OPS» بغرض الحد من الانبعاثات الضارة بيئيا من السفن، كما يتم تطبيق المعايير الدولية والمحلية لحماية البيئة في إطار منظومة متكاملة دائمة التحديث وفقا لسياسات بيئية فعالة بالتعاون مع الجهات المعنية والتشاور مع مجتمع الميناء.

تطبيق منظومة التراكي الآني للسفن

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، في بيان، أن الميناء مستمر في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية البيئة، موضحًا أن الهيئة حققت إنجازات ملموسة في مجال تطبيق عدد من المنظومات التكنولوجية الحديثة والتي كان لميناء دمياط السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية وعلى رأسها تطبيق منظومة التراكي الآني للسفن «JIT»، ومنظومة إمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية «OPS» بغرض الحد من الانبعاثات الضارة بيئيا من السفن، كما يتم تطبيق المعايير الدولية والمحلية لحماية البيئة في إطار منظومة متكاملة دائمة التحديث وفقا لسياسات بيئية فعالة بالتعاون مع الجهات المعنية والتشاور مع مجتمع الميناء.

تزود ميناء دمياط بأحدث الوحدات البحرية والمعدات

وأشار إلى التعاون مع جهاز شئون البيئة المتمثل في تواجد أول مرصد بيئي متكامل على مساحة 180 مترا مربعا داخل ميناء دمياط، يعمل على القياسات البيئية المتنوعة وربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر، وتزود ميناء دمياط بأحدث الوحدات البحرية والمعدات المساعدة لمكافحة التلوث البحري، وتدريب العاملين في مجال حماية البيئة البحرية بأحدث الوسائل والأساليب وفقا لخطة طوارئ موضوعة مسبقا بالتعاون مع هيئة السلامة البحرية وجهاز شئون البيئة.

أيضًا تزود مباني الهيئة بمحطات للطاقة الشمسية كمرحلة أولى تمتد تدريجيا إلى كافة منشآت الهيئة وفقا لخطة موضوعة مسبقًا، إلى جانب إضاءة الطرق الرئيسية داخل الميناء بمصادر إضاءة تعمل أيضا بالطاقة الشمسية، بجانب تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، ومراجعة مسئولى الطاقة الإجراءات الدورية والمرور اليومي وعمل الصيانات الدورية للتأكد من كفاءة استخدام مصادر الطاقة، مع الاهتمام الثابت بالمناطق المزروعة والسياج الشجري داخل الميناء.