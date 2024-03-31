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دراما المتحدة

شريف خير الله: «ربنا حبيبي وصاحبي وبكلمه وأشعر بأنه جانبي»

كتب:

عمرو هلال
07:07 م | الأحد 31 مارس 2024
الفنان شريف خير الله

الفنان شريف خير الله

أكد الفنان شريف خير الله، أنه يتحدث في مواقف عديدة مع الله، مضيفًا: «ربنا حبيبي وصاحبي وبشعر دائمًا بأنه جانبي ومن الممكن أن يدخل في نقاش معه».

 بكلم ربنا في العديد من المواقف

وأضاف «خير الله»، خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «راديو 9090»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، :«ساعة بقوله صليت وصومت ورعيت أمي وأبويا ومحققتش اللي عايزة.. بس أرجع أقول زعل مني عشان عملت حاجة وحشة وسط الحاجات دي».

وأوضح أنه كلم ربنا في العديد من المواقف التي سانده ودعمه ووقف بجانبه، مشددًا على أن كان مر بظروف صعبة ومشاكل عديدة ولكن ربنا حققه حلمه من خلال الإنفراجة التي حدثت في العديد من الأزمات التي مر بها.

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