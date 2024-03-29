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دراما المتحدة

خالد البلشي يروي لـ«كلم ربنا» أصعب المواقف في حياته 

كتب:

منتصر سليمان
07:18 م | الجمعة 29 مارس 2024
الكاتب الصحفي خالد البلشي

الكاتب الصحفي خالد البلشي

استضاف برنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «الراديو 9090»، الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، ليروي العديد من المواقف الصعبة التي عاشها في حياته، وناجى فيها الله، وشعر بأنّ الله حاضرًا معه.

مواقف صعبة في حياة نقيب الصحفيين 

وقال «البلشي»، خلال لقائه بالبرنامج: «عندي مواقف كتير في حياتي شعرت فيها أن ربنا كان حاضرًا معي وتكلمت فيها مع ربنا، الموقف الأول مكونتش طرف رئيس فيه، كان طرف فيه أسرة زوجتي، كنا في الوقت دا لسه مرتبطين، وكنت أعرف والدها من فترة طويلة، وكان بمثابة معلم لناس كثيرين من جيلنا، وقبل ما يتوفى بيومين كنت كلمته عشان عايز أرتبط بيها، وهو في الوقت دا رحب».

وأضاف: «والدها أبلغ العائلة أن لو خالد جه يطلب أيد نفسية توافقوا على طول، ولكنه توفي قبل الخطوبة الرسمية، وقبل وفاته ذهب إلى المستشفى للكشف الطبي، وفوجئ أن عنده أمراض كثيرة جدًا، وروحت أزوره في يوم، حسيت أنه خلال استسلم أنه يرحل». 

وتابع: «بعد وفاة والد نفيسة، بدأت هي تنظم حياتها مع والدتها، وبعدها بشهرين بالظبط والدتها توفت في حادثة وشقيقتها أصيبت في رأسها، ودي من أصعب اللحظات».

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