خالد البلشي لـ«كلم ربنا»: أدركت أن المواقف الصعبة تخلق حالة جديدة 

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه بعد وفاة والدة ووالد زوجته، شعر بأنه مسؤول مع زوجته عن أشقائها الخمسة، مشيرا الى أنه أدرك فيما بعد أن المواقف الصعبة تخلق حالة جديدة وترسم مسارات جديدة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «راديو 9090»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب: «عند وفاة والد ووالدة زوجتي شعرت إننا هنشيل الشيلة مع بعض، مع الزمن كانت الشيلة شيلة نفيسة لأن أخوات زوجتي متربيين بطريقة مختلفة».

خالد البلشي: الشدائد تمضي وتظل الذكريات

وأوضح نقيب الصحفيين: «عندهم عم فلاح بسيط، لكن في الآخر طلع الأكثر حكمة، وأكثر الأشخاص اللي شوفتهم حكمة، وقالهم زي ما والدكم رباكم حياتكم مش هتختلف، وسناء أخت زوجتي تخرجت من كلية الألسن، وتزوجت، وأصبح لديها حياتها الشخصية».

وتابع: «محمد أصغرهم صحفي الآن زميل يعمل في الإمارات، وصارت الشدائد ذكريات، وفى النهاية أدركت من هذا الموقف الصعب أن المواقف تخلق حالة حالة جديدة وترسم مسارات جديدة، وتكليف بمرحلة جديدة».