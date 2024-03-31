شريف خير الله: «مررت بأزمات ولم أكن امتلك أموالا وكلمت ربنا»

أكد الفنان شريف خير الله، أن في إحدى المواقف والأزمات التي مر بها جاء له الرد من الله سريعًا، مشددًا على أنه مر بأزمة كبيرة من خلال مرض والده ودخوله المستشفى وخضوعه للعمليات، وتوقف عن العمل والمشاركة في أعمال فنية لهذه الظروف ولم يمتلك شيء من الأموال.

ضائقة مالية مر بها شريف خير الله

وأشار «خيرالله»، خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «راديو 9090»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إلى أنه كان في ضائقة مالية ولم يكن يمتلك الأموال لكي يشتري له أو لأولاده أي شيء، موضحًا أنه كان هناك ثقة بأنه سيتخطى هذه الضائقة والحل سيكون من عند الله.

وتابع: «كان عندي ثقة أن الله هيقف بجانبي.. كان يتحدث مع ربنا أنه يقف جانبه ويريد أن يفك الضائقة التي بها».