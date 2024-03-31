أسهل طريقة لعمل كيكة الفنجان.. الطعم لذيذ والشكل حكاية

الكيكة واحدة من الحلويات اللذيذة التي يميل كثيرون إلى تحضيرها؛ لِما تتمتع به من مذاق رائع وسهولة في التحضير، ومع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك الذي يكثر فيه تناول الحلويات، ولأن البعض لا يميل إلى تقديم الكيكة للضيوف بشكلها المعتاد، فنستعرض في السطور التالية طريقة عمل كيكة الفنجان، التي تتميز بجمال مذاقها وشكلها الرائع وبالتالي فهي مناسبة جدًا لتُقدَم للضيوف.

طريقة عمل كيكة الفنجان

يمكن عمل كيكة الفنجان في المنزل من خلال توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

مكونات كيكة الفنجان

4 ملاعق كبيرة دقيق

3 ملاعق كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة حليب

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 بيضة

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/4 ملعقة صغيرة فانيليارشة ملح

خطوات عمل كيكة الفنجان

وبعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، يمكن عمل كيكة الفنجان من خلال اتباع الخطوات التالية:

خلط جميع المكونات الجافة في وعاء (الدقيق، السكر، البيكنج باودر، الملح). إضافة المكونات السائلة (الحليب، الزيت، البيض، الفانيليا) إلى المكونات الجافة وخلطهم جيدًا، حتى يصبح المزيج ناعمًا. توزيع الخليط في أكواب أو أوعية مناسبة للمايكرويف، مع الحرص على عدم ملئها أكثر من نصفها. وضع الأكواب في المايكرويف على طاقة عالية لمدة دقيقتين إلى دقيقتين ونصف. التأكد من نضج الكيكة باستخدام عود أسنان؛ إذا خرج العود نظيفًا، فهذا يعني أن الكيكة جاهزة. ترك الكيكة تبرد قليلاً قبل إخراجها من الأكواب. تزيين الكيكة حسب رغبتك، مثل رشها بالسكر الناعم أو إضافة صوص الشوكولاتة أو الفواكه.

كيكة فنجان تناسب مختلف الأذواق

وللحصول على كيكة الفنجان بجودة عالية ومذاق يناسب مختلف الأذواق، هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها في أثناء عمل الكيكة: