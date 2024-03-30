بدون فرن.. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في الطاسة بـ3 خطوات فقط

كيكة الشوكولاتة من أشهر وألذ الوصفات، التي يحتاج تحضيرها في الغالب إدخالها إلى الفرن، إلا أن هناك طريقة تساعدك على تجهيزها باستخدام الطاسة فقط بدون فرن، وذلك عبر استخدام مجموعة من المكونات الأساسية، التي يمكنك الاعتماد عليها للحصول على كيكة الشوكولاتة الشهية.

مقادير تحضير كيكة الشكولاتة في الطاسة

يحتاج تحضير هذه الوصفة مجموعة من المكونات الأساسية، لتحضير كيكة الشوكولاتة اللذيذة، بواسطة هذه المقادير التي قدمها موقع «سي بي سي سفرة» والتي يمكن تناولها على النحو التالي:

نصف كوب دقيق.

نصف كوب سكر بودر.

نصف كوب حليب.

ربع كوب كاكاو خام.

ربع كوب كاكاو محلي..

1 بيضة.

كيس فانيلا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

رشة ملح.

طريقة التحضير كيكة الشوكولاتة في الطاسة

يحتاج تحضير كيكة الشوكولاتة في الطاسة بعض الخطوات الأساسية لتحضيرها ويمكن استعراضها فيما يلي:

في بولة نخلط السكر والبيض ثم تضاف الفانيلا.

يضاف اللبن والكاكاو الخام والكاكاو المحلى والبيكنج صودا.

نزود الدقيق ونقلب جيدا ثم يسوى في طاسة غير قابلة للالتصاق.

يغطى الخليط جيدًا حتى تمام النضج.

تقدم وتزين بالشكولاتة القابلة للدهن وصوص الكراميل والبسكوت وتقدم.

وصفة أخرى لتحضير كيكة الشوكولاتة في الطاسة

يمكنك تحضير كيكة الشوكلاتة في الطاسة بالاعتماد على مجموعة من المكونات الأساسية منها:

نصف كوب من المكون الأساسي في الكيك وهو الدقيق.

حليب سائل نصف كوب منه.

ربع كوب من مكون الكاكاو المحلي.

سكر بودر بما يساوي نصف كوب.

بيضة واحدة.

كيس من الفانيليا.



نصف ملعقة من البيكنج صودا وتكون من الملاعق الصغيرة.

القليل من الملح.

شوكولاتة كريمي بنكهة البندق.

صوص الكراميل.

كريم شانتيه ويكون مخفوق.

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بالطاسة

في وعاء عميق يضاف كل من السكر والبيض والقيام بخلطهم معًا.

يتم إضافة الفانيليا.

يضاف كل من الحليب والكاكاو مع البيكنج صودا.

يضاف الدقيق والقيام بتقليب المكونات جيدًا.